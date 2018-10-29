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Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 17:07..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan İstanbul'da

HAVALİMANINA GELDİ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tören alanına geçti. Erdoğan tören alanına geçerken beraberindeki heyet ile birlikte davetlileri selamladı.

Başkan Erdoğan yeni havalimanına indi VİDEO

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Ardından eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle elektrikli golf aracına geçen Başkan Erdoğan, aracı kendisi kullandı.

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