Başkan Erdoğan İstanbul'da

Üsküdar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nde Down sendromlu gençler servis yapıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde Ankara adaylığı için Melih Gökçek'e teklif götürmediklerini ancak kendisi isterse MHP'ye şeref kazandıracağını söyledi.

Uluslararası havacılık dünyasının önemli akrobasi takımlarından biri olan Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için gösteri düzenledi.

Antalya’da halk otobüsü şoförü ile kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Daha sonra kadının kocası gelip şoföre saldırdı.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.