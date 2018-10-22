Başkan Erdoğan Kadın Kolları Eğitim Programı'nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, dünyaca ünlü münazara platformu Oxford Union'ı ziyaret etmiş, burada öğrencilerin sorularını yanıtlamıştı.

"DERS ALDINIZ MI" DİYE SORMUŞLARDI

16 yıldır her seçimden galibiyetle çıkan AK Parti'den hiç ders alıp almadığı yönündeki soru karşısında ne diyeceğini şaşıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz tarihten ders çıkarmaya çalışıyoruz, herhangi bir siyasi partiden değil." yanıtını vermişti.

Başkan Erdoğan'dan güldüren Kılıçdaroğlu yorumu VİDEO

ERDOĞAN O GÜNÜ HATIRLATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmasında CHP liderinin o gününü hatırlattı.

Erdoğan şöyle konuştu: "Adam İngiltere'ye bir şeyler konuşuyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgürlük, demokrasi yok diyor. Özgürlük, demokrasi yok da her seçimi kaybettin, hala seçime giriyorsun. Bundan büyük demokrasi olur mu? Onda ders alacak... Neyse gerisini söylemeyim.

24 Haziran seçimlerinin tam anlamıyla idareye yansıması Mart 2019'a bağlıdır. Kale içeriden fethedilir. Ana muhalefetin, muhalefetin yaptığı bir şey yok. Ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin hanım kardeşlerimize anlatmanın beylere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum."

Kılıçdaroğlu'na 'AK Parti'nin başarısından ders alıyor musunuz?' sorusu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"KADINI ÖZGÜRLEŞTİREN HAREKET AK PARTİ'DİR"

"Türkiye'de kadını gerçek anlamda özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapılarında ikna odaları kuran lümpen anlayışa göre yapmıştır.

Biz dışlayan değil her kesimden her meşrepten etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran partiyiz. Biz 81 milyonun her bir ferdini bağrına basan partiyiz.

Bugüne kadar ırkçılığın bu kapıdan içeri girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın sularında balıkçılık yapan arasında fark yoktur.

"SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLU DENEYECEKLER"

Özellikle ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecekler. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin.

Bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içindeyiz. Kardeşlerimize kapılarımızı açtık, 3,5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Sıkıntıları, sorunları olabilir. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon.

"AB SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ"

AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş bizim için önemli değil. Biz ne yaptık? 33 milyar biz harcama yaptık. AB sözünü yerine getirmedi. Şu ana kadar 1,750 milyar avro. Oradan gelse de gelmese de biz evsahipliğine devam ediyoruz. Rabbim bunun neticesini inşallah verecektir.

7 yıldır büyük bir sabır ve ali cenablıkla Suriyeli mazlumlara evsahipliği yapan bu millete söylemedikleri yalan kalmadı. Türk milletinin basiret ve ferasetini aşamadılar. Her seçimde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almaktan kendilerini alamıyorlar. Mart 2019'da da sonuç aynı olacak, aynı hezimeti yaşayacaklar.

"SSK'YI BATIRDI, CHP'Yİ BATIRMANIN GAYRETİNDE"

Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık. Standartımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık. Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacağız. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Sadece millete değil, CHP'ye de bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı, CHP'yi batırmanın gayreti içerisinde.

