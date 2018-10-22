taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.66035
Euro
6.5139
Altın
1223.181
Borsa
96495.94
Gram Altın
222.204

Başkan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detayları anlatacak

Cemal Kaşıkçı cinayetinin çözümü konusunda kararlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, olayın aydınlatılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başkan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detayları anlatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada "Cemal Kaşıkçı konusunda kararlıyız ortaya çıkaracağız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı salı günü grup toplantısında yapacağım" dedi.

"SALI GÜNÜ ÇOK FARKLI BİR BİÇİMDE ANLATACAĞIM"

Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinde adaleti aradıklarını söyleyerek, "Ülkemize yönelik saldırıların şiddeti artarken mahiyeti de değişiyor. Cemal Kaşıkçı konusunda kararlıyız ortaya çıkaracağız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. 15 kişi buraya neden geldi, 18 kişi neden tutuklandı. Salı günü çok farklı bir biçimde anlatacağım. Detaya gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

95
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

87
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

53
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

79
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

99
Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

4
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM