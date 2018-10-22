Başkan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detayları anlatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada "Cemal Kaşıkçı konusunda kararlıyız ortaya çıkaracağız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı salı günü grup toplantısında yapacağım" dedi.

"SALI GÜNÜ ÇOK FARKLI BİR BİÇİMDE ANLATACAĞIM"

Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinde adaleti aradıklarını söyleyerek, "Ülkemize yönelik saldırıların şiddeti artarken mahiyeti de değişiyor. Cemal Kaşıkçı konusunda kararlıyız ortaya çıkaracağız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. 15 kişi buraya neden geldi, 18 kişi neden tutuklandı. Salı günü çok farklı bir biçimde anlatacağım. Detaya gireceğiz." ifadelerini kullandı.