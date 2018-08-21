İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"GELECEĞİMİZ ZAFERLE DOLU OLSUN"

Erdoğan şu şekilde konuştu: "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.

İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum."

Başkan Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

