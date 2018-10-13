Başkan Erdoğan, Kayseri'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı Kayseri.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etmek üzere kameralar karşısına geçti.

"TÜM TÜRKİYE'YE SESLENİYORUM"

Burada gündemi değerlendiren Erdoğan, yerel seçimler öncesi tüm Türkiye'ye seslendi.

MİLLETİN PARASI KANDİL'E GİDEMEZ

Milletin paralarının terör örgütlerine aktarılmasına asla izin vermeyeceğini ifade eden Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atamalarının yeniden yapılabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Burdan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle." ifadelerini kullandı.

SENİN İŞİN BU; AKŞAM YALAN, SABAH YALAN

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bay Kemal ne diyor; hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş.

Bu SSK Genel Müdürü olduğu zamanı hatırlıyor.

Senin zaten işin bu; akşam yalan, sabah yalan.

İDLİB BAŞARISI

Dünyada dengeler yeniden kuruluyor. İdlib'de elde ettiğimiz başarıdan dolayı dünya bizi kutladı. Ana muhalefet bu konuda bir söz etmedi.

YEREL SEÇİMLER

Şimdi mahalli seçimlerinde de bazı belediyeleri onlara teslim etmeye çalışıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25'in üzerine çıkamadılar.

Başkan Erdoğan'dan kayyum açıklaması VİDEO

"TÜM TÜRKİYE'YE SESLENİYORUM..."

Burdan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle."

FETÖ'YLE MÜCADELE

Kayseri bunların biletini zaten kesmişti. Önümüzdeki seçimlerde artık derslerini iyice ezberleteceklerine inanıyorum. 2019 Mart'ına kadar hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizin sürekli sahada olmasını bekliyorum. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olmak bize yakışmaz.

Önümüzde mutlaka çözmemiz gereken birkaç mesele var. Bölücü terör örgütüne ciddi darbeler vurduk. Hala topraklarımızın içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Terör konusunda bir diğer sorun da FETÖ'dür. Eğitim diyerek, sohbet diyerek sinsice kurdukları tuzaklarla nice gencimizi nice vatandaşımızı düşürdüler. Bu örgütün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık. 2010'da başladılar ama bu hareketin 40 yıl mazisi var. Şimdi ise ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalanlar bunun tüm sonuçlarına razı olmuşlar demektir. Kim olursa olsun, ister babamız, ister evladımız olsun, canlarını yakarız, hukuk neyse onu da uygularız. Onlar bu ümmeti parçaladılar, aileleri parçaladılar. Bunlara biz müsade edemeyiz. Bugüne kadar ne oldu, oldu. Şimdi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.