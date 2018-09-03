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Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Uluslararası ticarette dolara olan bağımlılığın engel oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, milli para vurgusu yaptı.

AA | 03.09.2018 - 09:40..
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Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sıfatıyla katıldı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.

AİLE FOTOĞRAFI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotografı çekimi yapıldı.

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan, Türk Konseyi toplantısında VİDEO

"KENDİ PARA BİRİMLERİMİZLE..."

Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı

Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz."

FETÖ'YLE MÜCADELE

Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir.

Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir."

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da


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