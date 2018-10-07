AK Parti'nin Kızılcahamam kampı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sonra erdi.

Başkan Erdoğan, yerlilik ve millilik eleştirisi yapan CHP'ye cevap verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"AK Parti medeniyetimizin ve tarihimizin kendisine yüklediği bu büyük davayı hep ileriye taşımayı başarmıştır.

Bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın pek azı dışından tamamının bugün burada olması imtihanımızı alnımızın akıyla verdiğimizi göstermektedir.

Gün oldu vesayetin kıskacında bizi boğmaya çalıştılar, gün oldu sokaklarımızı karıştırmak istediler, gün oldu FETÖ kumpasını kullanarak ülkemizi işgal etmeye kalkıştılar. Bu tuzakların senaryoların hepsini boşa çıkardık.

"BİZİ EN ÇOK ÜZEN CHP'NİN TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA HAREKET ETMESİ"

Bizi en çok üzen siyasi alternatif konumunda olması gereken partinin Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte yer almasıdır. Bu zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP'dir.

Biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar borçla devraldık, 2013'te sıfırladık. Gezi olaylarından başlayan ve devam eden dönemde yaşadıklarımızı IMF borcunu bitirmemizden bağımsız görmüyorum.

Başkan Erdoğan İnönü'nün ABD bayraklı pozunu gösterdi ViDEO







"TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ AÇMAMAK ÜZERE KAPATMIŞTIR"

Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz. Türkiye kamu, hane halkı ve özel sektör borçları konusunda endişe duyulmasın gereken bir noktada değildir. Türkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye, IMF defterini açmamak üzere kapatmıştır.

"IMF ANLAŞMASININ ALTINDA İNÖNÜ'NÜN İMZASI VAR"

İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal. Bakın bu fotoğrafki kişi İnönü. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, ABD bayrağı.

"CHP DÜN NEYDİ Kİ BUGÜN NE OLSUN"

İnönü’nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün en olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için taşıyor.

Şu an güneyimizde ABD'nin kokartlı komandoları teröristlerle el ele. Bunlarla da CHP ve HDP el ele."