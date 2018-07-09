Başkan Erdoğan mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelerek Genel Kurul'da Geçici Başkan Durmuş Yılmaz'dan YSK tarafından hazırlanan mazbatasını aldı.

Erdoğan ardından da yeni yönetim sistemini resmen başlatan Cumhurbaşkanlığı yeminini etti.

"ALLAH HAYIRLI ETSİN"

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz yemin töreni için oturumu açarak, anayasa, TBMM İç Tüzüğü, yasalar ve teamüle göre törenin işleyişinin nasıl olacağına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz'ın bu bilgilendirme sırasında hatırlattıklarından biri de Cumhurbaşkanının ayakta karşılanacağıydı. Ardından Yılmaz, Erdoğan'ı salona davet etti.

Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz" diyerek, salona giren Erdoğan'ı karşıladı ve "Allah hayırlı etsin" diyerek altın yaldızlı çerçeve içindeki mazbatasını sundu.