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Başkan Erdoğan mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ederek resmen göreve başladı. Mazbatasını Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın elinden alan Erdoğan görev süresini başlatmış oldu.

AA | 09.07.2018 - 18:00..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelerek Genel Kurul'da Geçici Başkan Durmuş Yılmaz'dan YSK tarafından hazırlanan mazbatasını aldı.

Erdoğan ardından da yeni yönetim sistemini resmen başlatan Cumhurbaşkanlığı yeminini etti.

Başkan Erdoğan mazbatasını aldı

"ALLAH HAYIRLI ETSİN"

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz yemin töreni için oturumu açarak, anayasa, TBMM İç Tüzüğü, yasalar ve teamüle göre törenin işleyişinin nasıl olacağına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz'ın bu bilgilendirme sırasında hatırlattıklarından biri de Cumhurbaşkanının ayakta karşılanacağıydı. Ardından Yılmaz, Erdoğan'ı salona davet etti.

Başkan Erdoğan mazbatasını aldı

Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz" diyerek, salona giren Erdoğan'ı karşıladı ve "Allah hayırlı etsin" diyerek altın yaldızlı çerçeve içindeki mazbatasını sundu.

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