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Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

İkilinin gündeminde ülkeler arası ticari ilişkileri geliştirecek adımları atmak var.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 13:53..
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Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesinin ardından Angela Merkel ile görüşmek için bir araya geldi.

TİCARİ İLİŞKİLER KAPSAMINDA ANLAŞMALAR YAPILACAK

Devletler arası daha önce yaşanan gerginliklerin bu ziyaretle yumuşaması bekleniyor. Masada iki ülkenin ticari ilişkilerine dair önemli adımların atılacağı anlaşmalar var.

Basına kapalı olarak yapılacak görüşme öncesi ikili samimi pozlar verdi.

Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

Görüşmenin Başkan Erdoğan ve Merkel tarafından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi VİDEO

CAN DÜNDAR TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Toplantıya Can Dündar'ın gazeteci kılığında girmesi söz konusuydu. Ancak bu durum diplomatik bir krize yol açtı. Basın toplantısının iptali söz konusuydu.

Ardından Can Dündar basın toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

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