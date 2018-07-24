taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.504
USD
4,7684
EURO
5,5751
ALTIN
187,73
PETR
73,2200

Başkan Erdoğan, Mesut Özil'i aradı

Mesut Özil'in tavrını takdir eden Başkan Erdoğan, hareketin yerli ve milli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başkan Erdoğan, Mesut Özil'i aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil'i telefonla arayarak tebrik etti.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasının yerinde bir hareket olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Mesut Özil, çekilen fotoğraf nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

ALMANLARA TOKAT GİBİ SÖZLER

Tepkilere yanıt veren Mesut Özil, "Kazanırken Alman, kaybederken göçmen oluyorsun" diyerek Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, Mesut Özil'i aradı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

588
Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

240
Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

138
TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

62
Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

66
Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

232
Ahmet Şık'a verilen cezalar

Ahmet Şık'a verilen cezalar

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM