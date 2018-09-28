Başkan Erdoğan MHP ile ittifak sorusunu yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Burada gazetecilerin yerel seçimlerde MHP ile ittifak sorularını da yanıtlayan “Devlet Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman” sorusuna şu yanıtı verdi:

"BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

"Her an gelebiliriz, hazırız. Mehmet Özhaseki kardeşimizi görevlendirdim. Onlar da Sadır kardeşimizi görevlendirdiler. Mehmet Bey ile görüşme yaptılar. Bunu genişletebilir, geliştirebilirler. Oradan çıkacak neticeleri, biz de bir araya gelmek suretiyle değerlendirebiliriz.

Ama piyasada konuşulan şeyler falan bunlar siyasette olacak şeyler değil.

"BİRİNCİ OLDUĞUMUZ YERDE ADAY ÇIKARMAMAYI NASIL ANLATIRIM TABANIMA"

(Aday göstermeme konusu mu?) Her siyasi partinin ilkeleri vardır. AK Parti şu anda bir numaralı parti. Türkiye’de gerek milletvekili sayısı gerek oyuyla konumu, yeri belli olan bir siyasi parti. Son seçimlerde birinci olduğumuz yerde aday çıkarmamayı nasıl anlatırım tabanıma?

Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız.

(MHP Lideri Bahçeli’nin İstanbul için aday göstermeyecekleri açıklaması) Onu yapılan bir nezaket olarak değerlendiriyorum."