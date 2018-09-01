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Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan'ın nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

İHA | 01.09.2018 - 06:16..
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AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan Çırağan Sarayı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

EVLİLİK CÜZDANI GELİNE

Akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Nikah töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu.

Nikah töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanının gelin Kübra Saruhan’a takdim etti.

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