Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Irak'ın hükümet kurma sürecine olan müdahalesini protesto etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan'ın nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

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Şehit Adem Güven'in annesi: Hainleri sevindirmeyeceğim

Batman'da şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven için tören düzenledi. Şehidin annesi, "Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" dedi.