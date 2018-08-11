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Başkan Erdoğan, Ordu'dan Amerika'ya seslendi

Amerika'nın tehditlerle Türkiye'yi yola getirmeye çalıştığını ifade eden Erdoğan, "NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 14:59..
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Başkan Erdoğan, Ordu'dan Amerika'ya seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Kentte sevgi seliyle karşılanan Erdoğan, gündemi değerlendirirken Amerika ile yaşanan krize de değindi.

"AMERİKALILARA SESLENİYORUM..."

Bir papaz için Türkiye'ye karşı yapılan baskının yanlış olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Amerikalılara sesleniyorum; yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağını bir papaza değişiyorsunuz. 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeye değişmez. NATO'daki duruşumuz neyse, bundan sonra da o olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Ordu'dan Amerika'ya seslendi

Başkan Erdoğan, Ordu'dan Amerika'ya seslendi

Başkan Erdoğan, Ordu'dan Amerika'ya seslendi

Başkan Erdoğan, Ordu'dan Amerika'ya seslendi VİDEO

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