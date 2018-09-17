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Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı

Soçi'de Putin ile görüşmesi başlayan Başkan Erdoğan'ın gündeminde İdlib meselesi, enerji gibi önemli konular var.

İHA | 17.09.2018 - 15:45..
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Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak 'CAN' ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ilk önce baş başa görüşecek, daha sonra da heyetlerarası toplantıya geçilecek.

Görüşme öncesi ikili basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

PUTİN: GÖRÜŞECEĞİMİZ ÇOK KONU VAR

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları komplike konular. Bunları hem gözden geçireceğiz hem de bunların çözüm yollarını arayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı ViDEO

ERDOĞAN: DAYANIŞMAMIZ BÖLGEYE UMUT VERİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır. Bölgesel konularda dayanışmamız bölgeye umut veriyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı

GÜNDEMDE NE VAR

Liderin gündeminde ise, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib öne çıkıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya ile Türkiye'nin İdlib konusunda görüş ayrılıkları olduğunu' belirtip 'bunun da en üst düzeyde çok ciddi bir görüşme gerektirdiğini' söylemişti.

Diğer taraftan Soçi'de Türkiye tarafının İdlib için ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise sivillerin tahliye edilebilmesi için İdlib'de insani koridorlar oluşturulmasını önermişti.

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