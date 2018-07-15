Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilere sesleniyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi.

Duaların ardından Külliye'de yemeğe geçildi. Başkan Erdoğan burada şehit yakınları ve gazileri ağırladı.

Başkan Erdoğan yemeğin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

"Milletimizi kalkındırmak için kullanmamız gereken kaynakları terörle mücadeleye ayırmak zorunda kalıyoruz. Terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Sivrisinekler uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmaya yönelik hamleler yapıyoruz.

"BUNDAN SONRA İŞİMİZ DAHA KOLAY"

Türkiye kendi belirlediği hedeflere ilerledikçe karşımıza çıkan engelleri aşmaya başladık. Daha düne kadar yapılamaz denilen nice işin üstesinden geldik. Yıllarca ülkemize patinaj yaptıranların gerçek yüzlerini görme imkanı bulduk. Bundan sonra işimiz daha kolay."

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