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Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

Malazgirt'in yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na giden Erdoğan, şehitler için dua okudu.

AA | 26.08.2018 - 14:47..
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Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

Beraberinde bakan ve komutanlarla Ahlat ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

8 BİN 200 MEZAR TAŞI VAR

Erdoğan ardından, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu.

Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

Başkan Erdoğan Selçuklu mezarında

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