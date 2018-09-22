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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılmak için Çorlu Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Erdoğan'ın uçağına F-16'lar eşlik etti.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 15:00..
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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ndeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinlik ve gösteriye sahne olacak. Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca çeşitli yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

SON GÜNE KADAR ETKİNLİKLER SÜRECEK

Festivalin son gününe kadar birçok etkinliğin düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Alana girişlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görülürken, ziyaretçiler kendileri için inşa edilen sosyal donatı alanlarında ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

TEKNOFEST'E DAVET

Başkan Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullanarak herkesi TEKNOFEST'e davet etmişti.

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te VİDEO

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

ERDOĞAN'IN UÇAĞINA F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan festival'in 3. gününde TEKNOFEST'e katılmak üzere yola çıktı. Çorum Havalimanı'ndan kalkış yapan Erdoğan'ın uçağına F-16'lar eşlik etti. Erdoğan'ın gelişi sırasında alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan’ı taşıyan ATA uçağına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F 16 savaş uçağı ile eşlik etti. Erdoğan’ın uçağı ve F 16’lar festival alanı üzerinden alçak uçuş yaparak, vatandaşları selamladı. Yeni havalimanına önce F 16’lar, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı indi.

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

GENÇLERLE TOKALAŞTI

Park yerine yanaşan uçaktan inen Erdoğan’a festivale katılan gençler de büyük ilgi gösterdi. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uçağın kapısında karşıladı.

Pilot tulumu giydiği görülen Erdoğan, uçaktan inerek gençlerle tek tek tokalaştı. Erdoğan daha sonra gençlerle birlikte festival alanına yürüdü.

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

ERDOĞAN AİLESİ TEKNOFEST'TE

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

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