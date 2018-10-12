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Başkan Erdoğan: Terör örgütü en büyük darbeyi yedi

Münbiç'te çukur kazan YPG'ye Başkan Erdoğan'dan mesaj var: Sizi o çukurlara gömeceğiz.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 15:18..
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Başkan Erdoğan: Terör örgütü en büyük darbeyi yedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da toplu açılış töreninde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"4 bin komandomuz vatan görevi için yola çıkacaklar. Bunların hepsi kahramanlar. Brövelerini taktık bugün. Töreni icra ettik şimdi buradayız. Önümüzde yeni bir seçimde var. Mart 2019'da sandığa gideceğiz, 5 yıl bizi yönetecek yerel idarecilerimizi seçeceğiz. Çok çalışacağız. Ama çok gayret edeceğiz. İşi sağlam tutacağız, hafife almayacağız. Isparta'yı çok başka bir yere taşıyacak kadroyu Mart 2019'da kuralım.

Bugün mezun olan aslanları görünce Cumhurbaşkanı ve TSK'nın Başkomutanı olarak gurur duydum. Attığımız kararlı adımlar sayesinde Afrin'den Cerablus'a, Cudi'den Gabar'a kadar güvenlik güçlerimiz kan kusturuyor kan. Nereye kaçarsalar kaçsınlar, inlerine gireceğiz inlerine. Bölücü terör örgütü en büyük darbeyi yedi. Telsiz konuşmalardan yılgınlıklarını görüyoruz.

Psikolojik üstünlük hiç olmadığı kadar güvenlik güçlerimize geçti. Şehitlerimiz olmuyor mu, oluyor. Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz, zira onlar diridirler. Bunu siz bilemezsiniz diyor rabbimiz. Bize de bu makamı nasip etsin inşallah. Sıradan bir makam değil bu.

Başkan Erdoğan: Münbiç'te mezarlarını kazıyorlar VİDEO

Münbiç'te çukurlar kazıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz, mezarımızı hazırladık, gelin bizi gömün. Oraya da gideceğiz."

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