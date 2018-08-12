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Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız." dedi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 17:01..
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Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

ABD ve Türkiye arasında yaşanan krize değinen Erdoğan,"Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler. Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız." ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI TÜRKİYE'YE OPERASYON ÇEKMEKTİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Döviz kurunun 15 Temmuz öncesi 2,8 liradan 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ve mantıklı izahı vardır. Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Amacı ülkenin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirerek Türkiye'yi tüm alanlarda temsil almaktır.

Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz VİDEO

"CEVABIMIZI YENİ İTTİFAKLARA YÖNELEREK VERİRİZ"

Ben senin stratejik ortağınım. Seninle Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber olduk. Böyle stratejik bir ortağını YPG/PYD gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın? Bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak onu yaparız. Kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz.

Gördük ki, hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Biz hukuk diliyle konuşmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya ticaret savaşı açanlara cevabımızı yeni ittifaklara, pazarlara yönelerek veririz. Demir çelikte vergileri artırıyor. Dünya Ticaret Örgütü kuralları içinde böyle bir şey yok."


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