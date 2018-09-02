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Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerle bir araya geldi.

AA | 02.09.2018 - 09:26..
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Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da VİDEO

ASKERLER KARA HARP OKULU MEZUNU

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kırgız teğmenler Akshol Nursultanbekoğlu ile Sherali Marasulov da Başkan Erdoğan ile Kırgızistan'a geldi.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest VİDEO

FETÖ UYARISI

Başkan Erdoğan Türkiye - Kırgızistan İş Forumu'nda, "İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Bu örgüt mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

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