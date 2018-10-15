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Başkan Erdoğan: Üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi 40. kuruluş yıl dönümü ve fahri doktora takdimi töreninde yaptığı konuşmasında, "Üniversitelerimizde tek tipçiliğe karşıyız" dedi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 12:14..
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Başkan Erdoğan: Üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız

Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen törende, üniversitelerde yaşanan tek tipçiliğin öğrencilerin gelişimine herhangi bir katkısı olmayacağını söyledi.

"BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞADIK"

Başkan Erdoğan, "Ülke olarak 16 yılda çok büyük bir dönüşüm yaşadık. Üniversitelerimizin standardında da büyük başarılara imza attık. Şu gerçeği görmemiz lazım, 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206’ya çıkardık. Almanya seyahatimde sordum, Şansölye 3 milyon üniversite öğrencisi olduğunu söyledi bizim de yaklaşık 8 milyon. Keyfiyette iyi değilsek bile yarın inanıyorum ki keyfiyette de biz onları yakalayacak ve aşacağız. Bunu hocalarımızla yapacağız" dedi.

Başkan Erdoğan: Üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız

VERİLEN BURSLAR YÜKSELTİLDİ

Recep Tayyip Erdoğan, "Onun için hocalarımız da kendi değerlerini eserleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. 16 yıl önce burs olarak 45 TL veriliyordu. Bir lisans öğrencimize 500 TL, yüksek lisansa bin, doktora öğrencilerine 1500 TL vermiş olacağız. Bütün bu yatırımlar üniversitelerin, öğrencilerin ve ailelerin omzundan büyük bir yükü almıştır. Uzun yıllar üniversiteler öğrenci olayları veya ideolojik dayatmalarla gündeme geliyordu" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız

"TEK TİPÇİLİĞE KARŞIYIZ"

"Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde de tek tipçiliğe karşıyız. Toplumsal farklılığımızın üniversitelerimize de yansımasına önem veriyoruz. Türkiye’nin tüm zenginlikleri üniversitelerimizde de olmalıdır. Hayatın her alanında başarının anahtarı, sıkıntılar karşısında yılmadan hedeflerimiz karşısında yol almaktır. Bahanelere sarılarak başarı sağlanmaz. Asıl mesele sorumluluklarımızı yapmak ve zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. Biz 16 yılda bunu başardık. Bir an olsun karamsarlığa kapılmadık. Eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadık" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan: Üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız

FAHRİ DOKTORA VERİLDİ

Erciyes Üniversitesi Senatosu kararı ile sağlık yönetimi alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fahri Doktora verildi.

Başkan Erdoğan: Üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız

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