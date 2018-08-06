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Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan, Çamlıca'daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İHA | 06.08.2018 - 16:09..
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Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Küçük Çamlıca’daki Radyo-TV kulesinde inceleme yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemesinin ardından makam aracı ile ayrılırken, koruda bulunan vatandaşların ilgisi ile karşılaştı.

BAŞKAN'A SEVGİ SELİ

Makam aracından inerek korudaki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ağacın altında oturan iki yaşlı kadına yöneldi. Yaşlı kadınların elini öpen ve selamlaşan Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Makam aracına bindikten sonra korunun çıkışında da tekerlekli sandalye ile bekleyen engelli bir vatandaşı da gören Erdoğan, burada da inerek vatandaşla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Engelli vatandaş Erdoğan ile vedalaşırken, sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu VİDEO

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu

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