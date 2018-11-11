Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gecekondu yapılarının yerine 15 veya 20 katlı binalara izin vermeyeceklerini belirtti.

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.

5

Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile başkent Riyad'da bir araya geldi.