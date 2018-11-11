Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü törenine katılmak üzere dünya liderleri, Fransa'da bir araya geldi. Aralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderler, ev sahibi konumundaki Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.
ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
Başkan Erdoğan'ın Elize'ye gelmesiyle, basın mensuplarının ilgisi bir anda Başkan Erdoğan'a döndü. Objektifler ve mikrofonlar Erdoğan'dan tarafına yöneltilirken, Macron Başkan Erdoğan'a gösterilen ilgiyi şaşkınlıkla seyretti.
Emmanuel Macron'un Başkan Erdoğan ile tokalaştığı sıralarda basın mensuplarının ilgisi, Macron'un bakışlarıyla birlikte kameralara yansıdı.