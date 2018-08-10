Erdoğan'dan döviz spekülatörlerine gözdağı

Amerika ve Avrupa tarafından Türkiye ekonomisine karşı başlatılan baskının ardından dolar ve euro üst üste rekorlar kırdı.

6 TL seviyesini test eden dolar, şu sıralar 5,96 seviyesinde. Euro ise 6,84 seviyesinde.

"EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ"

Dövizdeki hareketliliğe ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında Bayburt'ta bulunan Başkan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİ KAMPANYALAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

Başkan Erdoğan, dün Rize'de yaptığı açıklamada, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız" ifadesini kullanmıştı.