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Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye ekonomik saldırılarıyla ilgili "Ezanımıza, bayrağımıza yönelik saldırılardan farkı yok." dedi.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 11:44..
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Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı.

"AMAÇ TÜRK MİLLETİNİ DİZE GETİRMEK"

Mesajına tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan"Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır." dedi.

"YANILDIKLARINI GÖRECEKLER"

"Binbir hileyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin ekonomik saldırılarına tepki ViDEO

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