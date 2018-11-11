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Başkan Erdoğan'dan AB'ye üyelik hedefi mesajı

Fransız gazeteye makale yazan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB süreciyle ilgili hedeflerinin devam ettiği mesajını verdi.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 15:31..
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Başkan Erdoğan'dan AB'ye üyelik hedefi mesajı

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Fransa'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesine bir makale yazdı.

"HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan makalede, "AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor. Orta Doğu'da demokratik iradeleri destekliyoruz" vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan, Fransız La Figaro'ya yazdığı makalede şu görüşü dile getirdi:

"Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komşularımıza gösterdiğimiz bu saygının ve aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir."

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