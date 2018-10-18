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Başkan Erdoğan'dan Amerikalı bakana Münbiç uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen Erdoğan, "Sizin Münbiç'te zorluklarınız varsa biz bu teröristleri temizleriz" dedi.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 08:22..
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Başkan Erdoğan'dan Amerikalı bakana Münbiç uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Erdoğan'dan Münbiç uyarısı geldi.

MÜNBİÇ'E OPERASYON

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin işgal altında tuttuğu Münbiç'in terörden arındırılması gerektiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Sizin Münbiç'te zorluklarınız varsa biz bu teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Amerikalı bakana Münbiç uyarısı

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