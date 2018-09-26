Başkan Erdoğan'dan BM çağrısı

Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için BM'nin yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale kaleme aldı. BM'de Türkiye'nin öncü rolüne dikat çeken Erdoğan BM'de reform çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE KÜRESEL LİDER HALİNE GELDİ"

Başkan Erdoğan Türkiye'nin uluslararası dünya siyasetinde öncü ülke haline geldiğine dikkat çekerek çözüm odaklı çalışmanın önemine değindi.

Erdoğan "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır. Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye, küresel bir lider haline gelmiştir." dedi.

BM'DE REFORM VURGUSU

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 73'üncü BM Genel Kurulu'nda da konuşan Başkan Erdoğan, burada da reform vurgusuyla BM'nin çöüm odaklı çalışma sistemine geçişinin sağlanmasına vurgu yapmıştı.

BM'de gerçekleştirilen konuşmaların bir çoğunda birliğin reformlar ile geliştirilemesi ve çözüm odaklı çalışmanın sağlanmasının mesajları verilmişti.