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Başkan Erdoğan'dan Bakü dönüşü açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 17:01..
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Başkan Erdoğan'dan Bakü dönüşü açıklamalar

Devlet teammülleri gereği dün önce Azerbaycan'a ardından KKTC'ye giden Başkan Erdoğan, Bakü'den Lefkoşa'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, yeni sistemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"BAKANLIK İLE KOMUTANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ DAHA İYİ OLACAK"

Başkan, "Hulusi Akar’ın bakanlığında ne etkili oldu, Genelkurmay Başkanının yetkilerinde bir değişiklik olacak mı?" sorusunu "2014 yılı sonunda AB müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığı’nı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlama süreci ve gerekliliği vardı. O günden bugüne biz, AB müktesebatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermeyelim diye bu işi pek kurcalamadık. Ama yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Bir çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Bunu kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Gerek Hulusi Akar Paşa’nın gerek ise Yaşar Güler Paşa’nın ve Ümit Dündar Paşa’nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri “şüpheci nazar” ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de bir sekteye fırsat vermeyecektir." diye yanıtladı.

"GENELKURMAY, MİLLİ SAVUNMAYA BAĞLANABİLİR"

Recep Tayyip Erdoğan, "Genelkurmay, MSB’ye bağlanabilir mi?" sorusuna 
"Bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa’yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı’nı, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı’nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik." karşılığını verdi.

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