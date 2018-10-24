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Başkan Erdoğan'dan danıştay toplantısında ant sorusu

Başkan Erdoğan Danıştay Sempozyumunda, danıştayın ant kararıyla ilgili "5 yıldır neredeydiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 12:11..
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Başkan Erdoğan'dan danıştay toplantısında ant sorusu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce MEB tarafından kaldırılan öğrenci andının yeniden okutulması gerektiğini savunan Danıştay'a Danıştay Sempozyumu'ndan tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Danıştay, 5 yılda Ant ile ilgili karar veriyor. 2013'ten 2018'e kadar (Danıştay) neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi? 2013’te bu kararı niye vermediniz ? 5 yıldır neyi beklediniz ?" diye sordu.

"DEVLET NİYE BU MAAŞLARI ÖDÜYOR?"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini hazırlamadan önce, Danıştay'dan bunu soracak, izin alacaksak ben bu makamda durmayım, çekiyim gideyim. Kusura bakmayın yanımda bunca hukukçu var. Bunlara bu devlet niye bu maaşları ödüyor. Gelip yan gelip yatın diye ödemiyor ki... Öyleyse kuvvetler ayrılığını tanımı içerisinde aynen uygulamamız gerekiyor.

Başkan Erdoğan'dan danıştay toplantısında ant sorusu ViDEO

"5 YILDIR NEREDEYDİNİZ"

Danıştay And ile karar veriyor, 5 yıldır neredeydiniz? Niye şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi? Biz alkışlanması gerektiği zaman alkışlarız, yanlış olduğu zaman söylemek durumundayız. Millet tokat atması gerektiği zaman bana atıyor, yuhlaması gerektiği zaman bizi yuhluyor, sizi değil. Biz de sizlerden gecikmeyen adil kararlar bekliyoruz.

"VESAYETÇİ ZİHNİYETİN TEKRAR HORTLATILMASINA GÖZ YUMMAMALIYIZ"

Yassıada Mahkemelerinden 28 Şubat'a kadar yargının siyasallaşmasının bedelini yargı camiamız da ödemiştir. Vesayetçi zihniyetin tekrar hortlatılmasına göz yummamalıyız. Son günlerde yaşanan kimi tartışmaların hukuk içinde çözüme ulaşacağına inanıyorum."

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