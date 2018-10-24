Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Sempozyumu'nda Danıştay'ın verdiği geç kararlar yüzünden ortaya çıkan sıkıntılara değindi.

Başkan Erdoğan, Danıştay'a tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bazı uygulamalar görüyorum ki maalesef çift başlılık değil çok başlılığa giden bir süreç var.

Şuray-ı Devlet'in anlamı çok güzel. Şuray-ı Devlet, devletin danışması veya devletin danıştığı organ. Peki karar, icra bu kimin? Bu da yerindelik anlamıyla idarenindir. Eğer burayı iyi anlayamazsak olay nereye gelir biliyor musunuz?

Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a geç karar tepkisi ViDEO



"2 YIL SONRA BURAYI ALACAK KİŞİ VAZGEÇTİ"

İzmir Limanı'nın biz ihalesini yapıyoruz ve Danıştay'da İzmir Limanı 2 yıl bekliyor. 2 yıl sonunda burayı alacak kişi vazgeçiyor. Ve biz 1 milyar dolar zarar ediyoruz. Şimdi bunu bana Allah aşkına Danıştay neyle izah edecek?

"HESABINI KİM VERECEK"

1 milyar doların hesabını kim verecek. Kalkarsın seri olarak ne düşünüyorsan bize iletirsin. Ondan sonra biz de kararımızı veririz. Ama 1 milyar doların bedelini bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yok."

Başkan Erdoğan'dan danıştay toplantısında ant sorusu ViDEO