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Başkan Erdoğan'dan ecdada saygı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde 400 projeyi de içeren 100 günlük eylem planını açıklamadan önce ülkemizin en önemli liderlerini tek tek andı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 16:33..
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Başkan Erdoğan'dan ecdada saygı

erdoğan

Başkan Erdoğan'ın 100 günlük planını açıklamadan önce yaptığı vefa dolu giriş konuşması şöyle:

"Bu vesileyle Malazgirt'te özellikle kazanılan zaferle bize bu toprakları ebedi vatan olarak bırakan Sultan Alparslan'dan başlayarak coğrafyamızdaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şah'ı, Osmanlı çınarını bu topraklara diken Ertuğrul Bey'i ve Osman Gazi'yi, Avrupa'nın kapılarını Osmanlı'ya açan ve türbesi Kosova'da bulunan Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ı. İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Hicaz bölgesine ve kutsal emanetlere hizmet etme şerefini milletimize kazandıran Yavuz Sultan Selim Han'ı, Osmanlı'nın son döneminde izlediği usta siyasetle devleti ayakta tutan ekonomik ve siyasi atılımların mimarı Sultan Abdülhamid Han'ı, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, demokrasiye geçişimizin bedelini canıyla ödeyen şehit başvekil Adnan Menderes'i, dünyanın yeniden yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye'nin bu değişimin gerisinde kalmamasını sağlayan rahmetli Turgut Özal'ı ve isimlerimizi burada zikredemediğim istikbalimizin ve istiklalimiz için emeği geçmiş ecdadımızın her birini hayırla yad ediyorum."

Başkan Erdoğan'dan ecdada saygı VİDEO

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