Başkan Erdoğan'dan hayvan hakları yasası talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi aldı.

Bu yasalardan biri de Hayvan Hakları Yasası oldu.

"BU YASA HALA NEYİ BEKLİYOR"

"İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle" diyerek tepkisini dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" ifadeleriyle talimatını verdi.

HAYVAN BARINAKLARI

AK Partili belediyelerin hayvanlar için yaptırdığı barınaklara da dikkat çeken Erdoğan, "Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı" dedi.