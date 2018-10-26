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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aklı fikri parada

Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tavrı eleştirdi.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 12:14..
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aklı fikri parada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinde son gelişmeler hakkında bilgi verdi, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Pazar günü Suudi Başsavcının İstanbul'da Türk Başsavcıyla bir araya gelerek görüşmeler yapacağını açıklayan Erdoğan, yaşanan gelişmelerle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu sert sözlerle eleştirerek "Bankası olduğu için olsa gerek, her şeye rant penceresinden bakıyor" dedi.

HER ŞEYE RANT PENCERESİNDEN BAKIYOR

Başkan Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye'nin bu konuda takip ettiği yöntemleri herkes takdir ediyor, bir tek CHP Genel Başkanı yerden yere vuruyor. Sonra lafı döndürüp dolaştırıp para meselesine getiriyor.

Bu kişinin, banka sahibi bir partinin başında olduğu için olsa gerek, her şeye rant penceresinden, para gözüyle baktığı anlaşılıyor." diye konuştu.

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