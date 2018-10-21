Türkiye Gençlik Vakfı yeni genel merkez binası açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, tüm gençlere fırsat eşitliği sunulan TÜGVA’da, onların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

"BİZ SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ DİYOR"

Başkan Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "İşte anamuhalefetin başı. Dün İngiltere'de ne diyor? Türkiye'deki Suriyelileri biz geldiğimizde tekrar Suriye'ye göndereceğiz diyor.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler ViDEO



"BUNLAR BU HASSASİYETİ ANLAMAZ"

Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir. Bunlar ensar, bunlar muhacir. Bunlar ensar nedir bilmez. Bu hassasiyeti anlamaz. Bunlarda böyle bir kavram böyle bir anlayış yok.

Çünkü bunlar her zaman zulümle iç içe olmuşlar. Bunlar her zaman geçmişlerinden bu yana hep zulmetmişler. CHP'nin biz siyasi tarihi iyi biliriz. Adnan Menderes'i nasıl idam ettiklerini biz iyi biliriz." dedi.