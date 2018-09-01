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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da FETÖ mesajı

Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündem maddemizi oluşturdu. Biz Kırgızistan'ın bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz" dedi.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 19:24..
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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da FETÖ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRK KONSEYİ'NDE ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ediyoruz. Alt ve üst yapısında yapabileceğimiz çok şey var.

"ÇEKTİĞİMİZİ KARDEŞLERİMİZİN ÇEKMESİNİ İSTEMEYİZ"

FETÖ mevcut bulunduğu her ülke için tehdittir. Ülkemiz attığı adımlarla bu örgütün belini kırmayı başarmıştır. Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Biz darbe yedik, kardeşlerimizin aynısını yaşamasını istemeyiz. Bunlar askeriyee, kurumlara sızarlar. Burada da aynısını yaparlar. FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız."

Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da FETÖ mesajı


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