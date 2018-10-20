taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Reuters'a konsolosluğun kapılarını açan Suudi Arabistan Başkonsolosu, Başkan Erdoğan ve Kral Selman arasında görüşüldü. Erdoğan Kral'a "Başkonsolosunuz lakayıt" dedi, kral hak verdi.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyaretinin dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan Başkonsolosunun, konsolosluğun kapılarını Reuters muhabirine açmasıyla ilgili Suudi Arabistan Kralı'yla görüştüğünü açıklayan Erdoğan, "Öyle bir başkonsolosunuz var ki, son derece lakayıt davranıyor." dediğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı VİDEO

"BAŞKONSOLOSUNUZ LAKAYIT"

"Bana bir heyet (Suudi Arabistan’dan) gönderdiler. Gelen heyetle bir görüşme yaptım. Görüşmede, o zaman şunu söyledim: “Öyle bir başkonsolosunuz var ki, yaptıklarını anlamak mümkün değil. Tutmuş, bir yabancı haber ajansının elemanını içeri almış, ona elektrik panolarını gösteriyor, dolapların altındaki kapakları açıyor, onları gösteriyor, son derece lakayıt davranıyor."

"KRAL'A DA SÖYLEDİM"

(Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı’yla telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak) Ertesi gün bunu ben Kral’a da söyledim. Kral da eleştirilerimize hak verdi.

Görüldüğü kadarıyla şu an Suudi Arabistan’da farklı yaklaşımlar da dikkati çekiyor. Gazetelerde Abdülaziz Mutrib’e işaret ediliyor. Netice itibarıyla Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumundadır. ‘Çıktı’ diyerek kapatılacak bir olay değil.

Olay sonrasında, nişanlısı Hatice Hanım’la da görüşüldü. Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. İstanbul Başsavcımız bir açıklama yaptı. Polis teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. Ben henüz raporlarını görmüş değilim. İstihbarat teşkilatımızın çalışması da devam ediyor. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil."

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

349
Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

18
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

28
İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

11
Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

38
Uçan Balık'ın kanatları takıldı

Uçan Balık'ın kanatları takıldı

75
ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM