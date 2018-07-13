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Başkan Erdoğan'dan Kuran tilaveti

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı için gittiği Hacıbayram Camii'nde Kuran okudu.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 17:10..
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Başkan Erdoğan'dan Kuran tilaveti

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Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile gerçekleştireceği Bakanlar Kurulu öncesinde cuma namazını Hacı bayram camii'nde kılmıştı. bakanlar ile geldiği camide Erdoğan kuran tilaveti verdi.

BAKARA SURESİ'NİN İLK AYETLERİ

Erdoağn camide namazın hemen öcnesinde mihraba gelerek Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu.

Erdoğan, Hacı Bayram Camii’nde Kuran-ı Kerim okudu - VİDEO

Erdoğan'ın okuduğu Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinin Türkçe meali şu şekilde:

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
Elif. Lâm. Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap’tır. Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.

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