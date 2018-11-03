Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Poroşenko ile ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan "Terör örgütleri bir an önce Münbiç'ten çıkmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa'nın başkenti Paris'te 10-11 Kasım'da yüz yüze görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı" dedi.

Erdoğan, "Trump Halkbank konusunda talimat vereceğim dedi" ifadesini kullandı.

"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMAYACAĞIMIZI VURGULADIK"

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımayacağımızı vurguladık. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermiştir" dedi.

Erdoğan "Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şözlerine şöyle devam etti:



"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum."