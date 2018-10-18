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Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Ara Güler ustayı daima saygıyla hatırlayacaklarını ifade eden Başkan Erdoğan, sanatçının yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

İHA | 18.10.2018 - 09:57..
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Resmi ziyaret vesilesiyle Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon aracılığıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Objektifiyle tarih yazan Ara Güler’i de işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum. Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir.

Winston Churchill’den Bertrand Russell’a, Indira Gandi’den Salvador Dali’ye, Alfred Hitchcock’tan Picasso’ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir. Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Ara Gürel ustayı daima saygıyla hatırlayacağız.

Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

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