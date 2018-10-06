Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı VİDEO

"BEDELİNİ 800 TERÖRİSTLE ÖDEYECEKLER"

"Biz bir ölür, bin diriliriz" diyen Başkan Erdoğan, "Ben 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğurulmuştur. Biz buralara onların kanıyla geldik. Tüm milletimize başımız sağolsun demek istiyorum. O teröristler bilsin ki bunu en az 800 teröristle ödeyecekler.





"KANDİL'DE, SİNCAR'DA BİTİRECEĞİZ"

O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü asla yetmeyecektir." dedi.