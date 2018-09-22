Başkan Erdoğan'dan uyarı: Takkeleri değişiriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul TEKNOFEST festival alanına katıldı. TC-ATA uçağıyla gelen Erdoğan, 2 F-16 uçağı eşliğinde pilot kıyafetleriyle alana iniş yaptı.

"TAKKELERİ DEĞİŞİRİZ"

Burada yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, AVM'de dolarla işlem yapanlara seslendi:

"Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum: Türk lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk lirası."

DÖVİZLE KİRALAMA VE SATIŞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AVM'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için hazırlanacak olan düzenleme, 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlamasının ardından gündeme gelecek ilk düzenlemelerden biri olacak.