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Başkan Erdoğan'ın ABD'deki programı belli oldu

73. Birleşmiş Milletler genel görüşmelerine katılacak olan Başkan Erdoğan 25 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 15:32..
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek.

ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Açıklamaya göre Başkan Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Ziyarette Başkan Erdoğan, ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de biraraya gelecek.

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