Başkan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı konuşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatalarını eleştirdi.

"İnsan siyasette şöyle ele avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor" diyen Başkan Erdoğan, "Bize düşe düşe CHP başındaki avane denk geldi." diye konuştu.

Başkan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı:

"RABBİMİN HİKMETİNDEN SUAL OLUNMAZ"

"İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz.

"BEN TAZMİNAT ALMAKTAN YORULDUM"

Geçen bir televizyon programında çıkmış, Muğla Belediyesi'ni örnek veriyor. Her yeri kreş ve okullarla donattıklarını söylüyor. Araştırdık, büyükşehirin yaptığı bir okul yok. Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"AK Parti iktidarının 3 Kasım itibariyle 16 yılını geride bırakıp, 17'nci yılına girdik. Ortaya çıkan manzara çok önemli bir tarihi değişime işaret ediyor. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak Türkiye’yi büyütme ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir.

16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her seçimde hamdolsun ‘Durmak yok yola devam’ mesajını aldık.

EĞİTİME AYRILAN KAYNAK BÜTÇEDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır üzerinde durduğu ve bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarını bu yıl itibari ile 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

Çıkıyor atıyor, öğretmenler atanamıyor, sınıflar boş… Öyle palavra yok milletimiz tüm gerçekleri görüyor.

Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum sizlere havadan sudan konuşmuyorum. 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk. Bunlardan CHP ve diğerlerinden böyle bir mirası devraldık ama şimdi hamdolsun bu ortalamayı 30’a indirdik.

ÜNİVERSİTEYİ AYAĞINA GETİRDİK

Iğdır’daki Kars’taki, öğrencilerimizin İstanbul’a Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206’ya çıkardık. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de imkanlar artık sizin önünüzde dedik.

Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık. Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak.

Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.

Meslek liseleri ve imam hatip liselerine yapılan haksızlıklara son verdik. Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükselmesi çabası içerisinde olacağız.

SAĞLIK YATIRIMLARI

Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur.

Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 618’di sayı biz bunu 5 bine çıkarttık. Uçağından helikopterine ambulans olarak bunları ülkemize getirdik. Çürük ve içinde herhangi bir tedavi imkanı olmayan ambulanslara bu ülkeyi mecbur ettiler.

ŞEHİR HASTANELERİYLE SAĞLIKTA YENİ BİR ÇIĞIR AÇIYORUZ

Şu anda hamdolsun bütün sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme hakkı yoktur. Artık vakıf ve özel hastanelerde anlaşmalıysa bu hizmeti verebiliyor. Şimdi şehir hastaneleriyle sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar 6 tane şehir hastanesini hizmete aldık.

ADALET PERSONELİNİN SAYISININ 61 BİNDEN 139 BİNE ÇIKARDIK

Adalet hizmetlerinin kalitesi bir halkın devletine bağlığının temel kriterlerinden biridir. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona yeniledik. Adalet personelinin sayısının 61 binden 139 bine çıkardık Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.

NE KADAR ÖRGÜT VARSA HEPSİNİ TEPELEDİK, TEPELİYORUZ, TEPELEYECEĞİZ

PKK’dan DEAŞ’a FETÖ’den DHKP-C’te ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Terör örgütlerinde sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesin önemli sonuçlar aldık.

FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını tutuklu olarak şu anda cezalarını çekiyor. Suriye’den ülkemize gelen 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Ulaştırma AK Parti’nin en başarılı hizmet alanlarından biri.

YÜZLERCE DEV ESERİ ÜLKEMİZE BİZ KAZANDIRDIK

Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık. Havalimanlarımızın sayısının 30 ilave ile 56’ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saate bilemedin 45 dakikada havalimanındasın bu medeniyetin bir adımıdır. Yurt dışı destinasyonlarında Türkiye bir numara…

Bay Kemal çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kıskansan da patlasan da çalışıyoruz, çalışacağız.

ORADA CUMHURİYETE BİR HEDİYEMİZ OLDU

Cumhuriyetimizin 95'inci yılında açtığımız havalimanımız sayesinde bu alandaki gücümüzü başka bir boyuta çıkardık. Beyefendi ne diyor? 'Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ankara'da yapılır' diyor. Sen bizim birçok kutlamamıza katılmadın. Çıktın Tandoğan'da yürüdün falan. Senin hayatın böyle meşru olmayan yollarla geçti. Sen devlet adamı nedir bilmiyorsun, bunu yapamıyorsun. O gün o salonda 10 bine yakın vatandaşımızla kutladık. Orada Cumhuriyete bir hediyemiz oldu. Ne o? İstanbul Havalimanı. Sen o duyguyu yaşamaktan mahrum oldun. Olamazsın, nasibin yok, nasibin...

HAYVAN İTHALİNE İHTİYACIMIZ OLMAYACAK

Kısa zamanda hayvan ithaline ihtiyacımız olmayacak. Allah'ın izniyle vatandaşımıza ucuz eti yedirmeye devam edeceğiz.

BİZE DÜŞE DÜŞE CHP BAŞINDAKİ AVANE DENK GELDİ

İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz.

Geçen bir televizyon programında çıkmış, Muğla Belediyesi'ni örnek veriyor. Her yeri kreş ve okullarla donattıklarını söylüyor. Araştırdık, büyükşehirin yaptığı bir okul yok. Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum."