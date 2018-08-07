taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.161
USD
5,2673
EURO
6,1099
ALTIN
205,43
PETR
74,3400

Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaret tarihi belli oldu

Almanya Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı

AA | 07.08.2018 - 19:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Alman Haber Ajansının (DPA) yayınladığı haberde, Almanya Cumhurbaşkanlığı Dairesinin, Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladığı belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE BİR ARAYA GELECEK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle karşılayacağı ifade edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geleceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programının detaylarına ilişkin ise halen iki taraf arasında "yakın koordinasyon içinde" görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.

Steinmeier daha önce Başkan Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmiş ancak ziyaretin tarihi belli olmamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

403
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

209
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

282
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

268
Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

450
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

391
Bedelli askerlik için iki günde 200 bin başvuru

Bedelli askerlik için iki günde 200 bin başvuru

251
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM