Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri ile görüşmesi

28 camiyi soyan hırsız yakalandı
Kayseri'de 8 caminin imam odasında bulunan yardım paralarını çalan zanlı, güvenlik kameralarından tespit edildi. Zanlı, soymak için geldiği son camide gözaltına alındı.
2Otomotilde ÖTV düzenlemesi
Yeni ÖTV düzenlemesiyle ucuz otomobilde 2 bin 795 bin lira, orta hallide 8 bin 100 lira, pahalı otomobilde ise 11 bin 500 lira indirim olacak.
3Trump: Ruhani ile görüşürüm
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul zirvesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini belirtti.