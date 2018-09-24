Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri ile görüşmesi

Sahnede elektrik akımına kapılan Sagopa Kajmer'in durumu iyi, ancak sosyal medyada yapılan esprilerin durumu iyi değil.

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Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Yeni ÖTV düzenlemesiyle ucuz otomobilde 2 bin 795 bin lira, orta hallide 8 bin 100 lira, pahalı otomobilde ise 11 bin 500 lira indirim olacak.