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Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri ile görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

AA | 24.09.2018 - 21:46..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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