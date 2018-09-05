Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan'a götürdüğü hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti geride kaldı.

Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yönde yansıdı.

Başkent Bişkek'te temaslarda bulunan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile beraber Diyanet Vakfı’nın inşa ettiği Cumhuriyet Merkez İmam Serahsî Camii’nin açılışına katıldı.

ORTA ASYA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİ

Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili bir yazı kaleme alan Murat Bardakçı, şunları ifade etti: "Tayyip Erdoğan, Orta Asya’nın en büyük camii olan İmam Serahsî’ye, Türkiye’den bir de hediye götürdü: Osmanlı hükümdarı Sultan Reşad’ın 1911’de o devrin en önemli hattatlarından olan Hasan Rıza Efendi’ye yazdırdığı, hattat elinden çıkmış Kur’anlar’ın son şâheserlerinden kabul edilen ve geçtiğimiz haftalarda sadece bin adet tıpkıbasımı yapılan büyük boy Kur’an’ın bir nüshasını…





SULTAN REŞAD HAZIRLATTI

Sultan Reşad bu Kur’an’ı Eyüpt'e hazırlattığı türbeye konması için yazdırmış ama arzusu yerine getirilmemiş ve bu nefis elyazması Topkapı Sarayı’nın kütüphanesine kaldırılmıştı.

49’a 29,5 santim ölçülerindeki Kur’an padişahın 1918’deki vefatından itibaren sarayda muhafaza edilmiş ve geçtiğimiz sene Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından basımına karar verilmişti.





ORİJİNALİ İLE AYNI BOYUTTA

Orijinali ile aynı boyutta ve yine orijinalinin kâğıdına en uygun cinsten kâğıda basılıp süslemeli cildi de aslının birebir aynı yapılan Hasan Rıza Efendi’nin hattı ile yazılmış Kur’an’ın yanında yine aynı boyda ve aynı şıklıkta hazırlanmış bir de tanıtım kitabı bulunuyor. “Hasan Rıza Efendi ve Sultan Reşad İçin Yazdığı Mushaf-ı Şerîf” isimli kitabın “takdim” yazısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sunuşunu baskı sırasındaki Başbakan Binali Yıldırım’ın, önsözünü de yine o sırada Kültür Bakanı olan Numan Kurtulmuş’un yazdıkları tanıtım kitabını hat tarihinin üstâdı Prof. Uğur Derman kaleme almış. Üstâd Uğur Bey, 64 sahifelik bu yayında e 1849 ile 1920 arasında yaşayan Hasan Rıza Efendi’nin hayatının yanısıra Kur’an’ın kâğıtlarının hazırlanışından yazılışına ve tezhibine, yani sayfa süslerine kadar bütün ayrıntılarını anlatıyor."