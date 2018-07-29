Başkan Erdoğan'ın koruması bayrağı yerde bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı zirvelerde aile fotoğrafında nerede duracağını gösteren Türk bayrağını her zaman alıp cebine koyar. Erdoğan'ın bu hareketini korumaları da takip ediyor.

TÜRK BAYRAĞI YERDE KALMADI

Önceki gün Güney Afrika'dan Zambiya'ya geçen Başkan Erdoğan için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Bu törende Zambiyalı öğrenciler ellerinde Türk bayraklarını salladı.

O esnada yere düşen bir Türk bayrağını fark eden CAT Timi'ndeki polis ise bayrağı yerden alarak cebine koydu.

Zambiya’da Türk bayrağını yerden kaldıran koruma polisi VİDEO