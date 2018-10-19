Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni öncesinde Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Açılış öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, STAR Rafineri'de incelemelerde bulundu.

EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİ

Aliyev'in konuşmasının ardından kürsüde konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ÜLKEMİZİN İLK STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ'NE SAHİP PROJESİ

"Bugün Star Rafinerisinin açılışıyla dünyaya örnek teşkil eden Azerbaycan ile kardeşlik ilişkilerimizi bir adım daha öteye taşıyoruz.

STAR Rafinerisi, ülkemizin ilk ‘Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip projesi olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda bu rafineri, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesidir.

Başkan Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi'ne övgüler VİDEO

DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.





HİDROKARBON KAYNAKLARINA YÖNELİK TEK TARAFLI OLDU BİTTİLERDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldu-bittiler gibi başarısızlığa mahkûm çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz.

Türkiye olarak, bu tür dayatmalara karşı cevabımızı, hem sahada hem de diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz.

STAR Rafinerisi'nin açılış töreni VİDEO





KARABAĞ MESELESİ

Uluslararası toplumun, Karabağ meselesi başta olmak üzere, dünyada ortaya çıkan haksızlıklara dur demesini bekliyoruz.

Şayet istikrara, huzura, refaha yönelik kurallar istisnasız tüm devletler için uygulanmaz ise, kimse geleceğine güvenle bakamaz."