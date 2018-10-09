Başkan Erdoğan'ın Türkiye-Macaristan İş Forumu konuşması

Macaristan'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye-Macaristan İş Forumu'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Türk ekonomisinin temellerinin sağlamlığına işaret eden Başkan Erdoğan, "Ülkemize yönelik saldırılara karşı gerekli önlemleri aldık." diyerek alınan önlemlerle ekonominin dengelenmeye başladığını ifade etti.

Başkan Erdoğan: Ekonomimiz dengelenmeye başladı VİDEO

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"ALINAN ÖNLEMLERLE EKONOMİMİZ DENGELENMEYE BAŞLADI"

"Kıymetli dostlar, ülkemizin milli bekasını koruma konusunda kararlıyız. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır. Ülkemize yönelik saldırılara karşı gerekli kurumlarla önlemlerimizi aldık. Hazine ve Maliye Bakanımız programımızı açıkladı. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenmeye başladığını memnuniyetle görüyoruz. Macaristan ile ticaretimizi büyük önem arz ediyor. Türk iş adamlarının vizeye tabi olması potansiyelimizin kullanılamamasının önündeki en büyük engellerdendir."

Toplantıda ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban konuştu. Çok heyecanlı görüşmelerde bulunduklarını belirterek, olumlu yaklaşımı nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan 2013'teki ziyaretinde uzun vadeli hedefler belirlediklerini hatırlatan Orban, şunları söyledi:

ORBAN: SİYASETTE REKABET ÇOK HIRÇINLAŞTI

"Batı dünyasındaki değişimin hepimiz farkındayız. Siyasette rekabet çok hırçınlaştı. Hükümetlere kadar ulaşan yalan haberler ortaya çıktı. Son 20 yılda Avrupa'daki orta sınıfların önünde büyük engeller var. Ayrıca Avrupa'ya büyük bir göç var. Küresel siyaset yerini ulusal siyasete terk ediyor. Brexit'i gördünüz, ülkeler tek tek ulusal siyasete dönüyor. Yaşadığımız dünyada belirsizlik artmış durumda. Bu Avrupa'daki siyasi aktörleri olumsuz etkiliyor. Avrupa'da herkes güvenlik istiyor, liderler ülkelerinde huzur arayışı içinde. Sevgili Türk dostlarımız biz de Macaristan'da kendi yolumuzu arıyoruz. 2010 yılında yeniden iktidara geldik. Bir karar aldık ve kendi Macar devletini yaratma kararı aldık.





ORBAN: İŞSİZLİĞİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ

Vergileri azaltarak, iş imkanlarını artırarak bir model uygulamaya başladık. Geçen yıl Macar ekonomisi yüzde 4 büyüdü. İşsizlik 2012'de yüzde 11'in üzerindeydi, şimdi yüzde 3.5'a düştü. Sayın Erdoğan işsizliği tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz budur."

Macaristan'da yatırımı bulunan Türk şirketlerine teşekkür eden Orban, "Yatırım ajansımızda 8 büyük proje konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde yarım milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşecek. 10 milyon nüfuslu bir ülke olarak ihracat potansiyelimiz olağanüstü. İhracatımız 100 milyar euroyu geçmiş. Eximbank'tan, Türk-Macar şirketleri için uygun koşullarda kredi sağlamak istiyoruz." dedi.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU

İki ülkenin gençliği açısından işbirliğinin önemine de işaret eden Orban, "150 Türk öğrenciye her sene devlet bursu sağladık. Her sene 150 genç Türkiye'den gelebilir, burada okuyabilir. Türk-Macar ortaklığı için önemli işler yapabilirler." diye konuştu.

Orban, "Lütfen Macaristan'da gördüklerinizi anlatın ve yatırım yapması için daha fazla Türk şirketini Orta Avrupa'ya getirin. Burada şanslarını denesinler. Çünkü burada iş imkanları çok iyi" dedi.

Orban, Başkan Erdoğan'a Türk ve Macar iş adamlarının ortak yatırımlarına destek verdiğin için teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ERDOĞAN: İLİŞKİLERİMİZDE MUAZZAM BİR İVME YAKALADIK

Macaristan Cumhurbaşkanına daveti nedeniyle teşekkür eden ve iki ülkenin ortaklıklarına işaret ederek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarıyla şöyle:

"Türk ve Macar iş adamları olarak bugün 300'ü aşkın iş adamıyla bir aradayız. İkili görüşmeler yapıldı ve geleceğe yönelik nasıl adımlar atabiliriz değerlendirmesi oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye-Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. Ülkelerimiz arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığım döneminde bu güzel şehre 2005 ve 2013'te iki kez geldim. Siyasi düzeyde yakaladığımız ivmeyi Sayın Başbakan Orban'ın 2013'teki ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını yaparak taçlandırdık. 3. Konsey toplantısını 2017 Haziran ayında ülkemizde düzenledik. Bir sonraki Konsey toplantısını önümüzdeki yıl Budapeşte'de yapmayı planlıyoruz.

ERDOĞAN: ORTAK YATIRIMLARA GİREBİLİRİZ

Karma Ekonomik Komisyon, Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu, Sanayi İşbirliği Ortak Komitesi gibi çok sayıda ortak mekanizma tesis etti. Afrika Ortak Çalışma Grubu'nun tesisini de çok önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan işbirliğiyle Afrika'da ortak yatırımlara girelim. Macaristan Eximbank'ı ve Türk Eximbank'ının da desteğiyle ortak yatırımlara girelim. Bizim özellikle 2005'ten sonra kalktığımız atakla şu anda 41 ülkede oluşturduğumuz Büyükelçiliklerle farklı bir alt yapının sahibi olduk. 54 ülkeye hükmetmek çok önemli. Biz bu ülkeler üzerinde Macaristan'la ortak yatırımlara girebiliriz. Şu anda Afrika'nın beklentileri çok, adeta çorak bir alan diyebiliriz. Burada tarımdan sanayiye, sağlık, turizm, alt üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışmaları yapmak mümkün.





ERDOĞAN: TÜRK EKONOMİ VE BANKACILIK SİSTEMİ ŞOKLARA DAYANIKLIDIR

Kıymetli dostlar, ülkemizin milli bekasını koruma konusunda kararlıyız. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır.Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır.

Ülkemize yönelik saldırılara karşı gerekli kurumlarla önlemlerimizi aldık. Hazine ve Maliye Bakanı'mız programımızı açıkladı. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenmeye başladığını memnuniyetle görüyoruz. Macaristan ile ticaretimizi büyük önem arz ediyor. Türk iş adamlarının vizeye tabi olması potansiyelimizin kullanılamamasının önğndeki en büyük engellerdendir.

Bir çağrıda bulunmak istiyorum, ilişkilerimizin ekonomik boyutunu daha da güçlendirelim. Girişimcilerimizin önünü açmaya gayret gösteriyoruz. Dostum Orban da bu konularda kararlıdır. Macaristan'dan ne alabileceksek almaya, Macaristan da bizden ne alabilecekse alma konusunda teyitleştik."